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Dünya
AA 26.02.2025 13:18

Rusya: ABD ile çeşitli alanlarda ekonomik işbirliği projelerine ilgi gösteriyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile çeşitli alanlarda ekonomik işbirliği projelerine ilgi gösterdiklerini belirtti.

Rusya: ABD ile çeşitli alanlarda ekonomik işbirliği projelerine ilgi gösteriyoruz

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını cevapladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden telefon görüşmesi planlanıp planlanmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Gerektiğinde böyle bir görüşme yapılabilir. Diyalog başlatıldı ancak şimdilik bu planlanmıyor. Bazı acil sorunların çözülmesi için planlar değişebilir." ifadelerini kullandı.

Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşmesi konusunda henüz herhangi bir gelişme olmadığını belirten Peskov, "Bu görüşmenin yapılması gerektiği konusunda anlayış var. Bu, iki liderin mutabık kaldığı konu. Hem iki liderin hem de Riyad'da heyet başkanlarının vardığı anlaşmalar adım adım hayata geçiriliyor. Dışişleri Bakanlıkları uzmanları düzeyinde temaslar planlanıyor." dedi.

Peskov, ABD ile işbirliği yapılması ihtimaline dair ise "Çeşitli alanlarda ekonomik işbirliği projelerine ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Sözcü Peskov, Ukrayna krizinin çözüm süreci kapsamında, Çin barış güçlerinin Ukrayna’ya gönderilmesi konusunun ele alınmadığını söyledi.

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