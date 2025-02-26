Gambiyalı askerler, Türkiye'de eğitim alabilmek için Türkçe öğreniyor

Gambiya Silahlı Kuvvetleri personeli, Fajara'da bulunan Gambiya Silahlı Kuvvetleri Eğitim Okulu'ndaki "Atatürk dershanesinde" Türkçe dersleri görürken "Atatürk kitaplığında" da Türkçe kaynaklara erişebiliyor.

Gambiya Silahlı Kuvvetleri Eğitim Okulu'nda 2020'den bu yana 555 Gambiya Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe eğitim verildi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı arasında imzalanan Eğitimde İşbirliği Protokolü ile 2020'de Gambiya'ya öğretmen olarak giden Atmaca Polat, 22 askeri öğrencisine Türkçe öğretiyor.

Öğrencilerine Türkiye'de askeri eğitim alabilmeleri için Türkçe öğreten Polat, yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2024'te derslere başladıklarını belirterek, "Yaklaşık 40 hafta sürecek bu eğitimin ardından öğrencilerimizi B2 seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

"555 Gambiya Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe eğitim verilmiştir"

Gambiya Askeri Danışmanı Piyade Kurmay Albay Anıl Aksoy da Gambiya ordusundan Türkçe öğrenimi gören askerleri anlattı.

Aksoy, Gambiya ile askeri ilişkilerin 1991'de ilk Türk Jandarma Eğitim Timinin Gambiya'ya gelmesiyle başladığını ifade ederek, "Bu tarih itibarıyla Gambiya Silahlı Kuvvetleri personelinin askeri eğitimi, dolayısıyla da dil eğitimi başladı diyebiliriz. 1991'den itibaren çeşitli rütbelerde 160 Gambiya Silahlı Kuvvetler personeli ülkemizde bulunan lisan okullarında Türkçe eğitimi almışlardır." diye konuştu.

Gambiya'da verilen Türkçe eğitimlerinden de bahseden Aksoy, "20 Ekim 2020 tarihinde Milli Savunma Bakanlığımız ile Türkiye Maarif Vakfı arasında imzalanan Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında hala bulunduğumuz Gambiya Eğitim Okulu Kışlası'ndaki Atatürk dershanesinde 555 Gambiya Silahlı Kuvvetleri personeline Türkçe eğitim verilmiştir." dedi.

Aksoy, Gambiya'daki görevlerinin, elde etmiş oldukları askeri tecrübelerin başka ülkelerle paylaşılmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

"Türkçemizin dünyanın her bölgesinde konuşulmasını önemsiyoruz"

Dil eğitimi sayesinde iki ülke ilişkilerine katkı sağladıklarının altını çizen Aksoy, şunları kaydetti:

"Gambiya Silahlı Kuvvetlerine sağlamış olduğumuz Türkçe eğitimiyle öncelikle iletişim köprüsünü kurmuş oluyoruz. Dil eğitimi, askeri tecrübelerin aktarılmasının yanı sıra iki ülke ilişkilerinin daha da yakınlaşmasına katkı sağlamaktadır. Türkçemizin dünyanın her bölgesinde konuşulmasını önemsiyoruz."

Aksoy, personelin aynı zamanda Atatürk kütüphanesinde bulunan Türkçe ve İngilizce kaynaklardan da istifade ettiğini söyledi.

Kütüphanenin 2024'te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilendiğini aktaran Aksoy, "Kütüphanemizde Gambiya ordusunda Türkçe eğitimi almış personelin dil becerilerini idame ettirmek maksadıyla Türkçe ve İngilizce askeri talimname ve broşürlerle birlikte tarih ve araştırma kitapları, aynı zamanda romanlarımız mevcut. Kütüphaneden sadece eğitim okulu personeli değil, tüm Gambiya Silahlı Kuvvetleri personeli istifade edebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Gambiya Eğitim Okulu Kışlası'nda Türkçe eğitimi alan Khadije Balde de "Bu kurs bitince önümüzdeki yıl Türkiye'de askeri eğitim alacağım. Bu yüzden Türkçe öğreniyorum, Türkiye'yi çok seviyorum." dedi.