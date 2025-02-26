Parçalı Bulutlu 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.02.2025 11:54

Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü: Gazze'deki insanların birçoğu her şeyini kaybetti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insanların birçoğunun her şeyini kaybettiğini bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü: Gazze'deki insanların birçoğu her şeyini kaybetti

Pope, Gazze ziyareti sonrası tanık olduklarına ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze'de insanların ateşkesin devam etmesinden ve güvenli bir yer bulmalarından başka çaresinin olmadığını kaydeden Pope, "Gazze'deki insanların birçoğu her şeyini kaybetti ancak umuda tutunuyor. Barınağa, güvenliğe, onur ve gelecekleri konusunda kontrole ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın olmak üzere 48 bin 271 Filistinli öldü, 111 bin 693 kişi yaralandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki 11 evi yıkacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:05
Çay demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azaltıyor
12:51
Gambiyalı askerler, Türkiye'de eğitim alabilmek için Türkçe öğreniyor
12:45
Enerjide "süper izin" süreci yatırımlara hız kazandıracak
13:06
Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat denetimleri sürüyor
12:35
Apple, telefonlarda sesi metne dönüştürmede "ırkçı" kelimesini "Trump" gösteren hatayı düzeltiyor
12:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı paylaşımı
"Peygamberler şehri"nde kutsal mekanlar ramazana hazır
"Peygamberler şehri"nde kutsal mekanlar ramazana hazır
FOTO FOKUS
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 153 gözaltı
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 153 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ