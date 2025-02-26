Parçalı Bulutlu 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.02.2025 11:53

Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki 11 evi yıkacak

Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinin doğusunda bulunan Nur Şems Mülteci Kampı’nda Filistinlilere ait 11 evi yıkacağını, sahiplerine bildirdi.

Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki 11 evi yıkacak

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun 11 eve ilişkin yıkım kararını ev sahiplerine yazılı olarak ilettiğini duyurdu.

İsrail güçlerinin, Tulkerim ve Cenin kentlerinde Filistinlilere ait evlerin bulunduğu bölgelerde "yol açma çalışması" yürüttüğü, bu nedenle ev sahiplerine eşyalarını tahliye etmeleri için uyarılar yaptığı belirtildi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde Hamas'la 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde başlattığı saldırılar, her geçen gün genişliyor.

İsrail askerleri, yaklaşık bir ayı aşkın süredir yürüttüğü saldırılarını Cenin, Tulkerim, Tubas başta olmak üzere bölgedeki mülteci kamplarına da taşımıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bu saldırılar sırasında 61 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi zorla yerinden edildi, bölgedeki evler, mülkler ve altyapı tahrip edildi.

İsrail, bölgedeki gerginliği tırmandırmayı sürdürürken 23 Şubat akşam saatlerinde tanklarla Batı Şeria'ya girerek kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Nesli tehlike altında olan kutup ayısı alt popülasyonlarının bazılarında artış gözlemlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:05
Çay demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azaltıyor
12:51
Gambiyalı askerler, Türkiye'de eğitim alabilmek için Türkçe öğreniyor
12:45
Enerjide "süper izin" süreci yatırımlara hız kazandıracak
13:06
Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat denetimleri sürüyor
12:35
Apple, telefonlarda sesi metne dönüştürmede "ırkçı" kelimesini "Trump" gösteren hatayı düzeltiyor
12:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı Katliamı paylaşımı
"Peygamberler şehri"nde kutsal mekanlar ramazana hazır
"Peygamberler şehri"nde kutsal mekanlar ramazana hazır
FOTO FOKUS
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 153 gözaltı
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 153 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ