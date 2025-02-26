Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki 11 evi yıkacak

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun 11 eve ilişkin yıkım kararını ev sahiplerine yazılı olarak ilettiğini duyurdu.

İsrail güçlerinin, Tulkerim ve Cenin kentlerinde Filistinlilere ait evlerin bulunduğu bölgelerde "yol açma çalışması" yürüttüğü, bu nedenle ev sahiplerine eşyalarını tahliye etmeleri için uyarılar yaptığı belirtildi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde Hamas'la 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde başlattığı saldırılar, her geçen gün genişliyor.

İsrail askerleri, yaklaşık bir ayı aşkın süredir yürüttüğü saldırılarını Cenin, Tulkerim, Tubas başta olmak üzere bölgedeki mülteci kamplarına da taşımıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bu saldırılar sırasında 61 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi zorla yerinden edildi, bölgedeki evler, mülkler ve altyapı tahrip edildi.

İsrail, bölgedeki gerginliği tırmandırmayı sürdürürken 23 Şubat akşam saatlerinde tanklarla Batı Şeria'ya girerek kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.