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Dünya
AA 26.02.2025 12:34

Apple, telefonlarda sesi metne dönüştürmede "ırkçı" kelimesini "Trump" gösteren hatayı düzeltiyor

ABD'li teknoloji şirketi Apple, iPhone'lardaki sesi metne dönüştürme özelliğinde "ırkçı" kelimesi söylendiğinde kısa süreliğine "Trump" kelimesini gösteren hatanın düzeltilmeye çalışıldığını bildirdi.

Apple, telefonlarda sesi metne dönüştürmede "ırkçı" kelimesini "Trump" gösteren hatayı düzeltiyor

Bir Apple sözcüsü, yaptığı açıklamada, sesi metne dönüştürme modeliyle ilgili bir sorunun farkında olduklarını ifade etti.

Sözcü, sesi metne dönüştürme özelliğinde "ırkçı" kelimesi söylendiğinde kısa süreliğine "Trump" kelimesini gösteren hataya ilişkin bir düzeltme uygulayacaklarını açıkladı.

Şirket, aksaklığın sesin ilk işleme aşamasında meydana geldiğini belirterek konuşma tanıma modellerinin hedef kelimeyi düzeltmeden önce benzer seslere sahip kelimeleri kısa süreliğine gösterebildiğini kaydetti.

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