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Dünya
AA 26.02.2025 13:06

AP: ABD ve Ukrayna, kıymetli maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın

ABD ve Ukrayna'nın, güvenlik garantileri içermeyen kıymetli madenler anlaşmasının genel hatlarında uzlaştığı öne sürüldü

AP: ABD ve Ukrayna, kıymetli maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın
[Fotograf: Reuters]

Associated Press'e (AP) İsimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan üst düzey 3 Ukraynalı yetkili, Kiev ve Washington'un ülkedeki nadir toprak elementlerinin gelirinin paylaşılmasını öngören anlaşmanın maddelerinde anlaşmaya vardığını iddia etti.

Ukraynalı yetkililerden biri, Kiev'in anlaşmanın imzalanmasıyla ivedilikle ihtiyaç duyulan Amerikan askeri desteğinin devamının sağlanmasını umduğunu belirtti.

Bir diğer yetkili de anlaşmadaki bazı teknik detayların henüz netleştirilmediğini ancak mevcut taslakta, Washington'un Ukrayna'daki kıymetli madenlerden elde edilecek yaklaşık 500 milyar dolarlık karı, askeri yardımlar karşılığında alacağı yönündeki önerisinin yer almadığını iddia etti.

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Yetkili söz konusu teklif yerine, iki ülke arasında ortak fon kurulacağını ve Ukrayna'nın devlet mülkiyetinde bulunan mineral, petrol ve gaz gibi kaynaklardan elde edilecek gelirin yarısını bu fona yatıracağını öne sürdü.

Öte yandan haberde, anlaşmanın Ukrayna tarafı için elzem olan güvenlik garantilerini yine içermediği ileri sürüldü.

Ukraynalı yetkililer, anlaşmanın 28 Şubat Cuma günü imzalanabileceğine işaret ederken, güvenlik garantileri ile askeri destek mevzusunun bu görüşme kapsamında iki lider arasında istişare edilebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda, bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

Trump, dünkü açıklamasında da değerli maden anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 28 Şubat'ta görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

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