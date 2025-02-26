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Dünya
AA 26.02.2025 15:32

Zelenskiy, Kırım'ın ilhakının 11. yılında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün uzlaşmaya açık olmadığını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının 11. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin uzlaşmaya açık bir konu olmadığını belirtti.

Zelenskiy, Kırım'ın ilhakının 11. yılında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün uzlaşmaya açık olmadığını belirtti

Zelenskiy, sosyal medya hesabından Kırım Tatarca paylaştığı yazılı açıklamada, Rusya'nın 11 yıl önce yasa dışı şekilde Ukrayna'nın Kırım bölgesini işgal ederek ülkesine karşı saldırı başlattığını kaydetti.

"Bugün, Rusya'nın Kırım'ımızı işgaline göz yummayan herkesin cesaret ve dürüstlük günüdür." ifadesini kullanan Zelenskiy, 26 Şubat'ın Kırım'ın direnişini gösteren gün olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, "Kırım'ın işgalinden sonraki yıllar çok fazla üzüntü ve alaycılık getirdi. Dünyadaki birçok kişi gerçekten ne olduğunu tam olarak anlamak istemiyordu. Yine de Kırım'ın kurtuluşu sorununu tekrar küresel gündeme getirmeye başardık. Kırım Platformu'nu kurduk. Rusya'nın işgalini 'normalleştirmesine' izin vermiyoruz. Kırımlı tutsakları esaretten kurtarıyoruz. Normal bir yaşam hakkı, güvenlik garantileri ve tüm Ukrayna için kalıcı barış için mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ülkesine destek veren herkese teşekkür eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve güvenliği uzlaşmaya açık değildir ve asla olmayacak. Kırım'ımızdaki direniş günü, gerçeğe ve Ukrayna'ya saygı günüdür." ifadesini kullandı.

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Vladimir Zelenskiy Kırım Rusya Ukrayna
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