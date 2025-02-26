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Dünya
AA 26.02.2025 20:52

Zelenskiy, nadir toprak elementleri anlaşması taslağının güvenlik garantilerini içerdiğini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin sahip olduğu nadir toprak elementleri konusunda ABD ile yapılacak ortaklık anlaşması taslağının hazır olduğunu ve güvenlik garantilerini de öngördüğünü belirtti.

Zelenskiy, nadir toprak elementleri anlaşması taslağının güvenlik garantilerini içerdiğini söyledi
[Fotograf: Reuters]

Zelenskiy, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için ihtiyaç duydukları güvenlik garantileri ve ABD Başkanı Donald Trump ile gelecek günlerde planlanan olası görüşmeye ilişkin konuştu.

ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören ilk yatırım anlaşması taslağının hazır olduğunu belirten Zelenskiy, taslağın, Ukrayna'nın ABD'ye borçlu olduğunu öngören bir madde içermemesinin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Anlaşma 500 milyar borcu, 350 milyar borcu veya 100 milyar borcu içermiyor. Çünkü bu bize haksızlık olurdu." dedi.

Hazırlanan belgenin "güvenlik garantisi ile ilgili maddeyi de içerdiğini" dile getiren Zelenskiy, "Bir sonraki anlaşma yatırım fonuyla ilgili olacak. Bu bir şekilde ortaklık ve parayla ilgili olacak zaten. Bir sonraki anlaşmanın Ukrayna parlamentosunda zorunlu onayı gerekecek. Yasalarımıza göre bu bizim için zorunludur." diye konuştu.

ABD ile ortak yatırım fonu oluşturmaya hazır olduklarını ifade eden Zelenskiy, "Ortaklık hakkında konuşmaya hazırız. Bu konuda ortak olmamız önemli. Bu fon, Ukraynalı-Amerikalı, Amerikalı değil." dedi.

Zelenskiy, savaşta sadece ateşkesin sağlanmasını değil, savaşın bitmesini ama bir daha tekrar etmemesini istediklerini ve bu yüzden güvenlik garantileri talep ettiklerini belirtti.

ABD ziyaretine değinen Zelenskiy, Trump ile görüşmesi halinde ABD'nin Ukrayna'ya silah desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğini ve ABD-Rusya görüşmelerini sormak istediğini dile getirerek, "Bizimle ilgili kararların bizden habersiz alınmasının kabul edilemez olduğunu daha önce teyit ettim." diye konuştu.

Güvenlik garantisi olarak yabancı askerlerin barış gücü olarak Ukrayna'da konuşlandırılmasını İskandinav ülkeleri ile de görüştüğünü belirten Zelenskiy, konuyla ilgili görüşmeleri sürdüreceklerini kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'nın barış istediğine güvenmediklerini ifade ederek, güvenlik garantisi gerekçesiyle Ukrayna ordusundaki asker sayısını maksimumda tutacaklarını söyledi.

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