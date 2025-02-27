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Dünya
BBC 27.02.2025 06:27

Instagram, TikTok’a rakip olmak için ayrı bir Reels uygulaması çıkarabilir

Instagram’ın, kısa video formatı Reels’i ayrı bir uygulama olarak sunmayı değerlendirdiği açıklandı. Bu adım, ABD’de Çin merkezli TikTok’un geleceğinin belirsizliği sürerken gündeme geldi.

Instagram, TikTok’a rakip olmak için ayrı bir Reels uygulaması çıkarabilir

Teknoloji odaklı iş dünyası yayını The Information’ın aktardığına göre, Instagram’ın üst yöneticisi Adam Mosseri bu hafta çalışanlarına olası hamle hakkında bilgi verdi.

Instagram’ın bağlı olduğu Meta, konuyla ilgili BBC’nin yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Ocak ayında, ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden tarafından imzalanan ve TikTok’un satılmasını ya da yasaklanmasını öngören yasaya uyması için platforma 75 günlük bir süre tanımıştı.

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Trump, o dönemde platformun ortak bir girişim tarafından işletilmesi fikrini gündeme getirmiş, ABD ile TikTok’un Çinli sahibi ByteDance arasında yüzde 50-50 ortaklık kurulmasını istediğini söylemişti. Ancak bu planın nasıl hayata geçirileceğine dair ayrıntı paylaşılmamıştı.

Biden yönetimi, 170 milyon ABD’li kullanıcıya sahip TikTok’un Çin tarafından casusluk ve siyasi manipülasyon amacıyla kullanılabileceğini öne sürmüştü.

TikTok yasağına karşı çıkanlar ise platformun ifade özgürlüğü açısından önemli olduğunu savunuyor.

Meta, 2018’de TikTok’a rakip olması amacıyla Lasso adlı bağımsız bir uygulama çıkarmış ancak daha sonra kapatmıştı.

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