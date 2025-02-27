Türkçe dersi Gambiya Üniversitesinin müfredatına girecek

Banjul YEE Koordinatörü Efe, Yunus Emre Enstitüsünün kıta genelinde yaptığı faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Afrika kıtasındaki kültür merkezleri aracılığıyla birçok alanda çalışmalar sürdürdüklerini belirten Efe, "Afrika ortaklık projesi ile doğru orantılı olarak eşit ortaklık ve karşılıklı yarar ilkesi temelinde ülkemizi tanıtan etkinlikler düzenliyoruz. Bu, hem yeni dostlukların kurulmasına hem de mevcut ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Efe, Enstitünün yabancılara Türkçe öğretiminin yanı sıra sergiler, film gösterileri, geleneksel sanat kursları, mutfak etkinlikleri, konserler ve festivallerle de Türkiye'yi tanıtma faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

YEE'nin 68 ülkede 92 kültür merkezinin bulunduğunu belirten Halil İbrahim Efe, bu kültür merkezlerinin 15'inin Afrika'da olduğunu kaydetti.

Efe, Kuzey Afrika'da Cezayir, Libya, Fas, Mısır, Tunus, Sahra Altı Afrika'da ise Burundi, Gambiya, Güney Afrika, Nijerya, Ruanda, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya ve Uganda'da kültür merkezleri olduğunu ifade etti.

Kültür merkezlerinde ülkelerin farklı dinamiklerinden hareketle etkinlikler düzenlediklerini anlatan Efe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkelerin dinamiklerini göz önünde bulundurarak farklı tarzlarda etkinlikler düzenliyoruz. Bu merkezlerde kültürel faaliyetlerin yanı sıra Afrika ortaklık projesi ile doğru orantılı olarak eşit ortaklık ve karşılıklı yarar ilkesi temelinde ülkemizi tanıtan etkinlikler düzenliyoruz. Bu, hem yeni dostlukların kurulmasına hem de mevcut ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlıyor."

"Gambiya'da ülkemize duyulan muhabbet artıyor"

Efe, 2024 yılında Afrika'daki 15 kültür merkezinde düzenledikleri 107 etkinliğe, yaklaşık 35 bin kişinin katıldığını belirterek 5 binin üzerinde Türkçe öğrencileri olduğunu söyledi.

Yakın zamanda Afrika kıtasında iki yeni kültür merkezi açacakları kaydeden Efe şöyle devam etti:

"Gambiya'daki kültür merkezinin kuruluş süreci devam ediyor. Önümüzdeki iki hafta içinde resmen faaliyetlerimize başlayacağız. Gambiya ile 1990'lı yıllarda başlayan askeri işbirlikleriyle bizim için önemli bir ülke oldu. Ülkemize duyulan muhabbet artıyor. Birçok asker ve polis ülkemize gelip Türkçe öğrendi."

Afrika kıtasında FETÖ okullarını kapatan ilk ülkenin Gambiya olduğunu belirten Efe, Gambiya halkının Türkiye'ye büyük bir muhabbet duyduğuna dikkati çekti.

Efe, "Gambiya'da resmi amaçlarla Türkçe öğrenenler dışında halkın Türkçe eğitimi alma imkanı olmamıştı. Kültür merkezimizin açılmasını duyurmamızdan itibaren gerek sosyal medyadan gerek e-posta ile kurslarımız hakkında bilgi almak isteyen birçok insan oldu." ifadelerini kullandı.

Gambiya Üniversitesi ile de işbirliği protokolü imzalama aşamasında olduklarını kaydeden Efe, sözlerini şöyle bitirdi:

"Gambiya Üniversitesinin halihazırda sadece Almanca, İngilizce ve Fransızca yabancı dilleri var. Dördüncü dil olarak Türkçenin girmesi konusunda mutabakat sağladık. Büyükelçimizin ve tüm kurum ve kuruluşların yoğun destekleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."