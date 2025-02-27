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Dünya
AA 27.02.2025 16:33

Japonya'da yenidoğan sayısının azaldığı 2024, üst üste düşüş yaşanan 9. yıl oldu

Japonya'da geçen yıl doğan bebek sayısının 720 bin 988'e düşmesiyle 2024, yenidoğan sayısında üst üste düşüş gözlemlenen 9'uncu yıl oldu.

Japonya'da yenidoğan sayısının azaldığı 2024, üst üste düşüş yaşanan 9. yıl oldu
[Fotograf: DHA]

Kyodo News'ün haberine göre Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı ülkedeki doğum oranlarına ilişkin istatistikleri açıkladı.

İstatistiklere göre, 2024'te doğan bebek sayısı 2023'e kıyasla yüzde 5 düşerek 720 bin 988'e geriledi. Böylece, ülkedeki yenidoğan sayısının 9 yıldır düşmeye devam ettiği kaydedildi.

Yetkililer, bu düşüşün, yaşam maliyetinin artmasıyla birlikte bireylerin çocuk yetiştirme konusundaki endişeleri ve genç nüfusun evlilik yaşının yükselmesiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Japonya'da 2023 yılında doğan bebek sayısı, 758 bin 631'e düşmüştü.

Japonya'da düşen doğum oranı

Japonya'da yenidoğan sayısı 1949'da 2,69 milyonla en yüksek seviyesine ulaşırken bu sayı 1973'te 2,09 milyona, 1983'te ise 1,5 milyona düşmüştü.

Ülkedeki yenidoğan bebek sayı 2016'da ilk kez 1 milyonun altına inmişti.

Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırma Enstitüsü, yenidoğan sayısının 2035 yılında 760 binin altına düşeceği tahmininde bulunmuştu.

Tokyo yönetimi, düşen doğum oranını artırmak amacıyla çeşitli önlemler alıyor.

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