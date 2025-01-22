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Dünya
AA 22.01.2025 16:18

İsrail'e silah sağlayan İngiltere, Batı Şeria'daki saldırılardan "derin endişe" duyuyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırı ve baskınlarından "derin endişe" duyduklarını bildirdi.

İsrail'e silah sağlayan İngiltere, Batı Şeria'daki saldırılardan "derin endişe" duyuyor

Starmer, İngiltere Parlamentosundaki haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda, milletvekillerinin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Oturumda söz alan bağımsız milletvekili Iqbal Mohamed, konuşmasında, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına başlattığı saldırılar ve bölgede yaptığı baskınlara değindi.

Milletvekili Mohammed, Başbakan Starmer'a "İngiliz hükümeti, sağlık çalışanları dahil Filistinlileri acilen korumak ve Batı Şeria'daki zulmü önlemek için ne gibi adımlar atıyor?" sorusunu yöneltti.

Starmer, soruya verdiği yanıtta, "Batı Şeria'da olup bitenlerden derin endişe duyuyorum ve yaptığımız çeşitli görüşmelerde birkaç kez bunu dile getirdik. Bu konuda derin endişe duyuyorum. Durumu hafifletmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail, Batı Şeria'daki baskınlarında 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun dün Cenin kenti ve mülteci kampına başlattığı saldırılar sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da aralarında eski tutukluların da bulunduğu 25 kişi de gözaltına alınmıştı.

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