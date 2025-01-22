Duman 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.01.2025 16:16

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü: Gazze'nin kuzeyi toplu mezarlığa dönüştü

Katil İsrail'in 15 aydan fazla süren saldırıları sonucu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin "toplu mezarlığa" dönüştü.

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü: Gazze'nin kuzeyi toplu mezarlığa dönüştü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Özellikle kuzey bölgelerdeki tahribatın, "felaket seviyesinde" olduğunu vurgulayan Basal, "Şehitlerin cesetleri, enkaz ve toprakla karışmış durumda. Gazze'nin kuzeyi toplu mezarlığa dönüştü. Burada her açıdan bir insani felaketten bahsediyoruz. Caddelerdeki cesetler ya sahipsiz köpekler tarafından parçalandı ya da enkazın altında kayboldu." dedi.

Basal, ağır iş makinalarının yokluğunda cesetlerin enkaz altından çıkarılmasının neredeyse imkansız hale geldiğini ifade etti.

Şu anda çıkarılabilen cesetlerin sadece yüzeydeki ya da basit araçlarla ulaşılabilenler olduğunu dile getiren Basal, mevcut ekipmanlarla bölgedeki enkazın kaldırılmasının "50 yıldan fazla sürebileceğini" söyledi.

Ekiplerin, İsrail'e ait patlayıcılar ve kalıntılar nedeniyle büyük risk altında çalıştığını aktaran Basal, "Enkazın altında ne olduğunu bilmiyoruz, patlamamış bombalar, roketler veya mayınlar olabilir." ifadesini kullandı.

Sivil Savunma ekiplerinin kişisel koruyucu donanım eksikliği nedeniyle yaşamlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Basal, dünyaya "Gazze halkının çektiği acıları sonlandırmak için acil müdahale" çağrısında bulundu.

Arap dünyasına, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere seslenen Basal, "Ağır iş makineleri ve uzman ekiplerin sağlanarak, sivil savunma ekiplerine enkaz kaldırma ve cesetleri çıkarma operasyonlarında yardımcı olunması" talebinde bulundu.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı, dün Gazze Şeridi’nin farkı bölgelerindeki binalardan 66 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığını duyurmuştu.

İsrail'in 15 ayı aşan saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın, 47 bin 107 Filistinli öldü, 111 bin 147 kişi yaralandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Afrika ülkelerinden Türkiye'ye taziye mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:21
İşgalci İsrail’in 15 aylık saldırıları, Gazze'de altyapının yaklaşık yüzde 90'ını tahrip etti
17:11
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
17:01
Gazze'deki Polis Teşkilatı: İsrail'in 15 ay süren saldırılarında 1400 mensubumuz öldü
16:23
Kuvvetli rüzgarda sürüklenen tekne battı
16:20
İsrail'e silah sağlayan İngiltere, Batı Şeria'daki saldırılardan "derin endişe" duyuyor
16:22
UNRWA: İsrail'in Cenin'deki saldırıları Gazze'deki ateşkesi tehdit ediyor
Gazze'de Yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Mevasi bölgesindeki çadır kent
Gazze'de Yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Mevasi bölgesindeki çadır kent
FOTO FOKUS
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ