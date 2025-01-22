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Dünya
AA 22.01.2025 15:57

Afrika ülkelerinden Türkiye'ye taziye mesajı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için Somali, Etiyopya, Ruanda ve Nijerya'dan taziye mesajı geldi.

Afrika ülkelerinden Türkiye'ye taziye mesajı
[Fotograf: AA]

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Kagame, "Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen yıkıcı yangında yaşanan trajik can kayıpları dolayısıyla Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Duygularımız yaslı aileler ve bu trajediden etkilenen herkesle birliktedir. Yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie, otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı

Selassie açıklamada, yangın sonucu meydana gelen can kayıpları ve yaralılar nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Bakanlık olarak kederli ailelere en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Bu elim yangında yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu zor dönemde Türk hükümeti ve halkı ile dayanışma içindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Somali Dışişleri Bakanlığı da otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Somali'nin Türkiye ile dayanışma içinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Sevdiklerini kaybeden ve yıkıcı yangından etkilenen herkesle birlikte, bu üzücü zamanda Türkiye halkının yanındayız, dualarımız etkilenenlerle birlikte ve yaralanan herkese acil şifa diliyoruz” denildi.

Nijerya Dışişleri Bakanlığının yayınladığı mesajda ise otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Türk hükümetine ve Türk halkına başsağlığı dilenerek, "Nijerya Federal Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşmakta ve yaralılara acil şifalar dilemektedir." denildi.

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