İsrail, Batı Şeria'daki baskınlarında 25 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti yayımladığı ortak açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edilen açıklamaya göre, gözaltı işlemleri El-Halil, Beyt Lahim, Cenin, Tulkerim ve Ramallah'ta yoğunlaştı.

Açıklamada, İsrail ordusunun söz konusu bölgelerde onlarca Filistinliyi yol üzerinde kontrolden geçirdiği ve ardından serbest bıraktığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada artan saldırganlığın ve tutuklama hamlelerinin sebebinin "toplu cezalandırma kapsamında bir intikam operasyonu ve artan herhangi bir direnişi baltalamak amacı" taşıdığı vurgulandı.

İsrail ordusunun 21 Ocak Salı günü Cenin kenti ve mülteci kampına başlattığı saldırılar sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetmiş 40 kişi yaralanmıştı.