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Dünya
AA 08.10.2023 08:47

İsrail'den Gazze'ye saldırı: Can kaybı 256'ya yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 256'ya yükseldi, 121'i çocuk 1788 kişi ise yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20'si çocuk 256 kişi yaşamını yitirdi, 121'i çocuk 1788 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi'ne bombalı saldırı
İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi'ne bombalı saldırı

Yaralanan İsraillilerin sayısı 1864'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda yaralanan İsraillilerin sayısının 1864'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan 345'inin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi.

İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilere bazı bölgeleri boşaltmaları çağrısı yaptı
İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilere bazı bölgeleri boşaltmaları çağrısı yaptı

İsrail Gazze Şeridi sınırındaki İsraillileri tahliye ediyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerindeki İsraillileri tahliye etmeye başladığını ve çoğu bölgede kontrolün yeniden sağlandığını duyurdu.

Açıklamada, "Saldırıya uğrayan bölgelerin çoğunun kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardık. Beiri yerleşim biriminde çatışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı
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