İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilere bazı bölgeleri boşaltmaları çağrısı yaptı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze halkına uyarıda bulundu.

Paylaşımında "Hamas'ın saldırıları İsrail ordusunu Gazze'de harekete geçmeye zorluyor. Bu nedenle can güvenliğiniz için derhal yaşadığınız yerleri terk edin." ifadelerini kullanan Adraee, boşaltılması gereken bölgeleri de sıraladı.

Buna göre, El-Mekusi bölgesi, Beyt Hanun ve Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimi sakinlerinin Gazze kent merkezine, kuzey bölgesi, El-Bıreyc'in doğusu ve El-Meğazi'nin güney ve doğusundakilerin Gazze kent merkezinde bulunan kamplardaki sığınaklara, Büyük Absan ve Küçük Absan bölgesindekilerin Han Yunus kent merkezine, Refah'takilerin de Refah kent merkezindeki sığınaklara gitmesi istendi.

Adraee ayrıca, yapılan durum değerlendirmesinin ardından, Gazze tümeninin kontrolü altındaki bölgenin kapalı askeri bölge ilan edildiğini ve buraya kesinlikle girilemeyeceğini belirterek, halktan bölgeye girmemelerini istedi