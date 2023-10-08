Açık 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.10.2023 04:04

İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilere bazı bölgeleri boşaltmaları çağrısı yaptı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerindeki Filistinlileri can güvenlikleri için evlerini terk etmeye çağırıp sığınaklara gitmelerini istedi.

İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilere bazı bölgeleri boşaltmaları çağrısı yaptı
[Fotograf: AA]

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze halkına uyarıda bulundu.

Paylaşımında "Hamas'ın saldırıları İsrail ordusunu Gazze'de harekete geçmeye zorluyor. Bu nedenle can güvenliğiniz için derhal yaşadığınız yerleri terk edin." ifadelerini kullanan Adraee, boşaltılması gereken bölgeleri de sıraladı.

İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilere bazı bölgeleri boşaltmaları çağrısı yaptı

Buna göre, El-Mekusi bölgesi, Beyt Hanun ve Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimi sakinlerinin Gazze kent merkezine, kuzey bölgesi, El-Bıreyc'in doğusu ve El-Meğazi'nin güney ve doğusundakilerin Gazze kent merkezinde bulunan kamplardaki sığınaklara, Büyük Absan ve Küçük Absan bölgesindekilerin Han Yunus kent merkezine, Refah'takilerin de Refah kent merkezindeki sığınaklara gitmesi istendi.

Hamas: İsrailli esirlerin sayısı Netanyahu'nun düşündüğünden fazla
Hamas: İsrailli esirlerin sayısı Netanyahu'nun düşündüğünden fazla

İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlilere bazı bölgeleri boşaltmaları çağrısı yaptı

Adraee ayrıca, yapılan durum değerlendirmesinin ardından, Gazze tümeninin kontrolü altındaki bölgenin kapalı askeri bölge ilan edildiğini ve buraya kesinlikle girilemeyeceğini belirterek, halktan bölgeye girmemelerini istedi

ETİKETLER
Filistin Devleti Gazze Hamas İsrail
Sıradaki Haber
Hamas: İsrailli esirlerin sayısı Netanyahu'nun düşündüğünden fazla
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:46
Kastamonu'da 4 ev ile 1 ahırda yangın
03:20
Hamas: İsrailli esirlerin sayısı Netanyahu'nun düşündüğünden fazla
02:01
İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in uluslararası kararlara uymaması bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni
01:57
Afrika Birliği'nden Filistin ve İsraillilere itidal ve müzakere çağrısı
02:39
Trafik ışıklarında beklerken otomobil yandı
01:47
Yunanistan'a gitmek isteyen 43 düzensiz göçmen yakalandı
Teos Antik Kenti satrançta usta-öğrenci buluşmasına ev sahipliği yaptı
Teos Antik Kenti satrançta usta-öğrenci buluşmasına ev sahipliği yaptı
FOTO FOKUS
Hamas’tan İsrail'e Karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu
Hamas’tan İsrail'e Karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ