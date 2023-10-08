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Dünya
AA 08.10.2023 01:55

Afrika Birliği'nden Filistin ve İsraillilere itidal ve müzakere çağrısı

Afrika Birliği, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ve işgal altında tutulan Batı Şeria'daki saldırılar sonrası giderek tırmanan gerilimin sonlandırılması ve taraflara müzakere çağrısı yaptı.

Afrika Birliği'nden Filistin ve İsraillilere itidal ve müzakere çağrısı
[Fotograf: Reuters]

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, İsrail ile Filistin arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamada, Filistinliler ile İsraillilerin derhal çatışmaları durdurmaları ve sivillerin hayatlarını korumak için koşulsuz olarak müzakere yapmaları çağrısında bulundu.

Filistin ile İsrail arasında artan gerginliğin hem İsrail ve Filistinliler hem de bölge için ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapan Mahamat, Filistinlilerin bağımsız ve egemen devlet talebinin reddedilmesinin krizin ana nedeni olduğuna dikkati çekti.

Mahamat, uluslararası topluma da çağrı yaparak bölge halklarının güvenliğinin sağlanması için sorumluluk almaları gerektiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basını ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelindeki yaralı sayısının 1590'a yükseldiğini duyurmuştu.

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