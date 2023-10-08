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Dünya
AA 08.10.2023 01:28

Tunus: Filistin halkı işgal altındaki topraklarını geri alma hakkına sahiptir

Tunus, Filistin halkıyla tam ve koşulsuz dayanışma içerisinde olduğunu, Filistin halkının işgal altındaki topraklarını geri alma hakkının bulunduğunu açıkladı.

Tunus: Filistin halkı işgal altındaki topraklarını geri alma hakkına sahiptir
[Fotograf: AA]

Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabında, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail’e yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Tunus, işgal altındaki Filistin halkıyla tam ve koşulsuz dayanışma içerisinde olmaya devam edecek. Filistin halkı, işgal altındaki topraklarını tekrar alma hakkına sahiptir." ifadelerine yer verildi.

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Filistin'in bağımsız devlet kurma hakkının bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Tunus, dünyadaki tüm vicdanlı insanların, siyonist düşmanın Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği yüzlerce katliamı hatırlamalarını ve Filistin halkının yanında yer almalarını temenni ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası camiaya, İsrail’in Filistinlilere yönelik “vahşi saldırısını” durdurması için sorumluluk alma çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını belirtmişti.

İsrail basını ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini duyurmuştu.

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