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Dünya
AA 08.10.2023 01:19

Filistin'den Arap Birliği'ne acil toplanma çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve giderek tırmanan gerilimi görüşmek üzere Arap Birliği'ni bakanlar düzeyinde acil toplantıya çağırdı.

Filistin'den Arap Birliği'ne acil toplanma çağrısı
[Fotoğraf: Arşiv]

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in daimi temsilcisinin Arap Birliği'ne acil toplanma çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Toplantı çağrısının, İsrail'in Filistin halkına yönelik artan şiddeti nedeniyle yapıldığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basını ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelindeki yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini duyurmuştu.

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