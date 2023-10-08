İsrail ordusu: Gazze'de Hamas'a ait 4 büyük binayı vurduk

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas'la bağlantılı ofislerin yer aldığı ve üst düzey üyelerinin operasyon yürütmek için kullandığı öne sürülen yüksek katlı 2 binaya saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, Hamas liderleri ve üyelerine ait ofisler ile Hamas bünyesindeki çeşitli oluşum ve birimlere ait olduğu iddia edilen büroların yer aldığı binanın "Filistin" adını taşıdığı kaydedildi.

Gün içinde büyük 2 binanın daha vurulduğu hatırlatılan açıklamada, böylece Hamas için önemli 4 binaya saldırı düzenlenmiş olduğu ifade edildi.

"İsrail hedef aldığı binalar askeri amaçla kullanılan binalar değil"

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm de yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında hedef alınan binaların askeri amaçlarla kullanıldığı iddialarını yalanladı.

Bezm, İsrail ordusunun, savaş uçaklarınca hedef alınan binaların askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik cinayetlerini temize çıkarmaya ve kendini haklı göstermeye çalıştığını dile getirdi.

Gazze'den yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının, Er-Rimal semtinin Eş-Şüheda Caddesi'nde içinde bazı basın ofisleri ve şirketlerin bürolarının da yer aldığı 14 katlı "Filistin" apartmanını bombaladığını açıklamıştı.