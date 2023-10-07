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Dünya
AA 07.10.2023 20:45

İsrail Gazze'de basın ofislerinin de bulunduğu 14 katlı binayı vurdu

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde konut ve ofislerin bulunduğu 14 katlı binayı bombaladı.

İsrail Gazze'de basın ofislerinin de bulunduğu 14 katlı binayı vurdu
[Fotograf: AP]

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin merkezinde yer alan Er-Rimal Semtinin Eş-Şüheda Caddesi'nde içinde bazı basın ofisleri ve şirketlerin ofislerinin de yer aldığı 14 katlı "Filistin" apartmanına saldırı düzenledi.

Olyada çevre binalarda da hasar oluştuğu ve bölgede elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı.

İsrail Gazze Şeridi'nin elektriğini kesti
İsrail Gazze Şeridi'nin elektriğini kesti

15 dairelik bina da bombalandı

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de 15 dairelik bir binanın da İsrail savaş uçaklarınca hedef alındığı belirtildi.

İsrail Gazze'ye havadan saldırdı
İsrail Gazze'ye havadan saldırdı

Binanın kaç katlı olduğuna dair bilgi verilmezken, binadakilerin saldırı öncesi tahliye edildiği kaydedildi.

Saldırılarda can kaybı ve yaranmalara dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, saldırılara "sarsıcı bir yanıt" vereceklerini belirtti.

"Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatıldığı duyurulmuştu

Filistin olayları arka plan Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişinin hayatını kaybettiği, 1610 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

İsrail ordu radyosu ise Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 100 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1000'e yaklaştığını duyurmuştu.

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