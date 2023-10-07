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Dünya
AA 07.10.2023 20:15

İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 5 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açtığı biri çocuk, 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 5 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AP]

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbedeler yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah, El Halil, Eriha, Kalkilya ve Selfit kentlerinde 5 Filistinlinin, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında 13 yaşında Ahmed Abdunnasır er-Rabi isimli bir çocuğun da olduğu kaydedildi.

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Filistin Kızılayı ise ekiplerinin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaralanan 92 kişiye müdahale ettiğini açıkladı.

İsrail ordusunun olaylarda Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı ifade edildi.

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