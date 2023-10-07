Açık 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.10.2023 19:48

BM'den İsrail ve Filistin'e itidal çağrısı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelere ilişkin, "Şiddet hiçbir zaman çözüm değildir. Tüm taraflara, hemen çatışmaya son verme ve her yer ve zamanda sivilleri koruma çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.

BM'den İsrail ve Filistin'e itidal çağrısı
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelere ilişkin, "Şiddet hiçbir zaman çözüm değildir. Tüm taraflara, hemen çatışmaya son verme ve her yer ve zamanda sivilleri koruma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Griffiths, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede hızla artan gerginlikten çok ciddi endişe duyduğunu belirterek, iki tarafta da sivil kayıpların sayılarının yüzlere ulaştığına dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişi öldü
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişi öldü

Martin Griffiths, "Şiddet hiçbir zaman çözüm değildir. Tüm taraflara, hemen çatışmaya son verme ve her yer ve zamanda sivilleri koruma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı, aksi halde çok daha fazla kan döküleceği uyarısında bulundu.

"Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatıldığı duyurulmuştu

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Hamas'tan İsrail'e 'Aksa Tufanı' operasyonu
Hamas'tan İsrail'e 'Aksa Tufanı' operasyonu

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail Filistin Devleti Hamas
Sıradaki Haber
İsrail Gazze Şeridi'nin elektriğini kesti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:12
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişi hayatını kaybetti
21:08
Hamas: Esir alınan İsrailli askerler güvenli yerlerde tutuluyor
20:47
İsrail Gazze'de basın ofislerinin de bulunduğu 14 katlı binayı vurdu
21:12
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
20:32
Irak: Her zaman Filistinlilerin yanındayız
21:11
Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen saldırılarda 200 kişi öldü
Teos Antik Kenti satrançta usta-öğrenci buluşmasına ev sahipliği yaptı
Teos Antik Kenti satrançta usta-öğrenci buluşmasına ev sahipliği yaptı
FOTO FOKUS
Hatay'da ağır hasarlı 10 bina patlayıcıyla böyle yıkıldı
Hatay'da ağır hasarlı 10 bina patlayıcıyla böyle yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ