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Dünya
AA 07.10.2023 16:32

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişi öldü

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında 198 kişinin öldüğü, 1610 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişi öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından,"Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişinin hayatını kaybettiği, 1610 kişinin yaralandığı belirtildi.

Can kayıplarının olduğu bölgelere ilişkin bilgi verilmezken, verilerin saat başı güncelleneceği aktarıldı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

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