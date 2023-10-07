Rusya: 1967 sınırları içerisinde bağımsız bir Filistin Devletinin kurulmasından yanayız

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu’na Rusya’dan açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, “75 yıldır devam eden bu çatışma uluslararası yasalar temelindeki müzakere süreciyle çözülebilecek” açıklamasında bulundu.

Zakharova, Moskova'nın, '1967 sınırları içerisinde, başkenti Doğu Kudüs olan İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından yana' olduğunu vurguladı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov tüm taraflara itidal çağrısında bulunmuştu.

Bogdanov, Rus özel haber ajansı Interfax'a "Artık herkesle iletişim halindeyiz. İsraillilerle, Filistinlilerle, Araplarla" dedi.