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Dünya
AA 07.10.2023 16:05

BM'den Filistin ve İsrail arasındaki gerilim karşısında "itidal" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Filistin ile İsrail arasında bu sabah başlayan gerilim karşısında bölgedeki tüm taraflara ve kilit ülkelere, daha fazla kan dökülmesini önlemek için gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

BM'den Filistin ve İsrail arasındaki gerilim karşısında "itidal" çağrısı
[Fotoğraf: GettyImages]

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah, Filistinli silahlı gruplar tarafından İsrail'e doğru yüzlerce, belki de binlerce rastgele roket atıldığı ve en az 22 İsraillinin öldürüldüğü, yüzlercesinin ise yaralandığı yönündeki haberler karşısında şok oldum ve dehşete düştüm. Ayrıca İsrailli sivillerin rehin alındığı yönündeki haberlerden de derin endişe duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Bu saldırının İsrailli siviller üzerinde "korkunç bir etkisi" olduğunu belirten Türk, sivillerin hiçbir zaman saldırıların hedefi olmaması gerektiğini kaydetti.

İsrail güçlerinin de yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'ne hava saldırılarıyla karşılık verdiğini ve edindikleri bilgiye göre en az 5 kişiyi öldürdüğünü de belirten Türk, "Orada sivil kayıplarının yaşanmaması için her türlü tedbiri almaya çağırıyorum. Şiddete derhal son verilmesi çağrısında bulunuyorum. Bölgedeki tüm taraflara ve kilit ülkelere, daha fazla kan dökülmesinin önüne geçmek için gerilimi azaltma çağrısında bulunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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