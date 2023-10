Netanyahu: Gazze çevresindeki alanları düşmandan temizlemek önceliğimiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısı üzerine kabine üyeleri ve güvenlik otoriteleriyle bir toplantı yaptı.

Toplantının başında, İsrail'in sabahtan itibaren "savaşta olduğunu" ifade eden Netanyahu, şöyle devam etti:

"Öncelikli hedefimiz topraklarımıza giren düşman unsurları temizlemek, saldırıya uğrayan yerleşim yerlerinde güvenlik ve huzuru tesis etmek. İkinci olarak Gazze Şeridi içinde düşmana feci bir bedel ödetmek. Üçüncü amacımız diğer cepheleri güçlendirmek. Böylece kimse bir hata içinde bu savaşa katılmasın."

İsrail vatandaşlarından birlik olmalarını isteyen Netanyahu, "Bir savaşın içindeyiz. Savaşta ortak akılla hareket etmek gerekir. Tüm İsrail vatandaşlarını en yüksek hedefimiz savaşta zafer için birleşmeye çağırıyorum" dedi.

Since this morning, the State of Israel has been at war. Our first objective is to clear out the hostile forces that infiltrated our territory and restore the security and quiet to the communities that have been attacked.



The second objective, at the same time, is to exact an… pic.twitter.com/MzKs7tfv4M