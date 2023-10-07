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Dünya
AA 07.10.2023 14:31

Netanyahu: Gazze çevresindeki alanları düşmandan temizlemek önceliğimiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Öncelikli hedefimiz topraklarımıza giren düşman unsurları temizlemek, saldırıya uğrayan yerleşim yerlerinde güvenlik ve huzuru tesis etmek" dedi.

Netanyahu: Gazze çevresindeki alanları düşmandan temizlemek önceliğimiz
[Fotograf: DHA]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısı üzerine kabine üyeleri ve güvenlik otoriteleriyle bir toplantı yaptı.

Toplantının başında, İsrail'in sabahtan itibaren "savaşta olduğunu" ifade eden Netanyahu, şöyle devam etti:

"Öncelikli hedefimiz topraklarımıza giren düşman unsurları temizlemek, saldırıya uğrayan yerleşim yerlerinde güvenlik ve huzuru tesis etmek. İkinci olarak Gazze Şeridi içinde düşmana feci bir bedel ödetmek. Üçüncü amacımız diğer cepheleri güçlendirmek. Böylece kimse bir hata içinde bu savaşa katılmasın."

İsrail vatandaşlarından birlik olmalarını isteyen Netanyahu, "Bir savaşın içindeyiz. Savaşta ortak akılla hareket etmek gerekir. Tüm İsrail vatandaşlarını en yüksek hedefimiz savaşta zafer için birleşmeye çağırıyorum" dedi.

 


 

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

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