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Dünya
AA 07.10.2023 19:13

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden Filistinli ve İsrailli sivillerin korunması çağrısı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Yakın ve Orta Doğu Bölge Direktörü Fabrizio Carboni, İsrail'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında silahlı şiddetin tırmanmasından duyduğu derin endişeyi ifade ederek, "sivillerin korunması" çağrısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden Filistinli ve İsrailli sivillerin korunması çağrısı

Kızılhaç'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Carboni, tüm tarafları uluslararası insani hukuk kapsamındaki yasal yükümlülüklerine uymaya çağırarak, bunun "müzakere edilemez" olduğunu belirtti.

Carboni, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah gördüğümüz fotoğraflar ve raporlar kesinlikle dehşet verici. Sivillere yönelik şiddet korkunç ve haklı gösterilemez. Bu durumun tırmanmaya devam etmesi halinde her iki taraftaki siviller büyük zarar görecek.

Yakalanan veya gözaltına alınan kişilerle ilgili raporların farkındayız. Rehin alma eyleminin veya bununla tehdit etmenin uluslararası insani hukuk uyarınca yasak olduğunu açıkça belirtmek isterim."

"Gözaltına alınan herkese insanca davranılması gerek"

ICRC Direktörü Carboni, "askerler dahil olmak üzere gözaltına alınan herkese insanca ve onurlu bir şekilde davranılması gerektiğini" vurguladı.

Sağlık çalışanları ve tesislerinin hedef alınmasına ilişkin ise "Yardıma ihtiyacı olan kişilerin tedavi görmesini sağlamak için sivillerin yanı sıra sağlık çalışanlarının ve sağlık tesislerinin de korunması gerekiyor. Ölülere de onurlu bir şekilde davranılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını duyurdu
Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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