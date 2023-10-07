İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler 2 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin evlerine saldırı düzenledi.
Filistinliler ile yerleşimciler arasında çıkan olayların ardından İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı.
Yahudi yerleşim birimleri karşıtı aktivistlerden Beşşar el-Karyuti de İsrail askerlerinin, Nablus-Ramallah yolu üzerindeki bazı Filistinli beldelere girişleri kapattığını dile getirdi.
2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı
Karyuti, yerleşimcilerin bu beldelere saldırı hazırlığında olduğunu söyledi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Selfit kentinin Yasuf beldesinde düzenlediği saldırıda, 2 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı, onlarca kişinin de olaylarda kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.
Açıklamada, ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği kaydedildi.