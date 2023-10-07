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Dünya
AA 07.10.2023 19:00

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler 2 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcileri Selfit kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler 2 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin evlerine saldırı düzenledi.

Filistinliler ile yerleşimciler arasında çıkan olayların ardından İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı.

Yahudi yerleşim birimleri karşıtı aktivistlerden Beşşar el-Karyuti de İsrail askerlerinin, Nablus-Ramallah yolu üzerindeki bazı Filistinli beldelere girişleri kapattığını dile getirdi.

2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı

Karyuti, yerleşimcilerin bu beldelere saldırı hazırlığında olduğunu söyledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Selfit kentinin Yasuf beldesinde düzenlediği saldırıda, 2 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı, onlarca kişinin de olaylarda kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği kaydedildi.

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