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Dünya
AA 07.10.2023 18:29

Arap Birliğinden Gazze’ye yönelik saldırıların “derhal durdurulması” çağrısı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Arap Birliğinden Gazze’ye yönelik saldırıların “derhal durdurulması” çağrısı
[Fotograf: AA]

Arap Birliği, Hamas ile İsrail'in karşılıklı saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Ebu Gayt’ın, İsrail’in Gazze’deki saldırıları derhal durdurması çağrısında bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“İsrail'in şiddet ve aşırılıkçı politikalarını uygulamaya devam etmesinin, bölgeyi istikrara yönelik ciddi fırsatlardan mahrum bırakan saatli bir bombayla aynı anlama geldiği konusunda daha önce defalarca uyarıda bulunuldu.”

Açıklamada, taraflar arasındaki silahlı çatışma döngüsünün, bölgeyi yakın gelecekte istikrar veya barışa yönelik fırsatlardan uzaklaştırdığı kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, İsrail'in İslam'ın kutsalına ve iki devletli çözüme karşı provokatif politikalarına gerçek bir tepki verilmemesi durumunda, bölgedeki mevut durumdan uluslararası toplumun sorumlu tutulacağı belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını duyurdu
Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

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