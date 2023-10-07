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Dünya
AA 07.10.2023 18:11

İsrail ordusu: Gazze'den deniz yoluyla sızmaya çalışan 2 bot ile 2 tekne vuruldu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarından İsrail'e sızmaya çalışan 2 bot ile 2 teknenin vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusu: Gazze'den deniz yoluyla sızmaya çalışan 2 bot ile 2 tekne vuruldu

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olaya dair görüntüler paylaşıldı.

Güneyden İsrail'e sızmaya çalışan 2 bot ile 2 teknenin deniz kuvvetleri tarafından vurulduğu belirtilen açıklamada, "İsrail topraklarına ulaşmaya çalışan onlarca terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca karadan sızmaya çalışan bir tarım aracının da vurulduğu kaydedildi.

 

İsrail, Gazze saldırıları sonrası savaş durumu ilan etti
İsrail, Gazze saldırıları sonrası savaş durumu ilan etti

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

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