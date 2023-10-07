Açık 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.10.2023 18:00

Körfez İşbirliği Konseyi: Saldırıların sonuçlarından İsrail sorumludur

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, İsrail'in Filistin halkına ve kutsal mekanlara yönelik devam eden saldırılarından doğan sonuçların sorumluluğunun tamamen Tel Aviv yönetimine ait olduğunu belirtti.

Körfez İşbirliği Konseyi: Saldırıların sonuçlarından İsrail sorumludur
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) sitesinden yayınlanan yazılı açıklamaya göre, KİK Genel Sekreter Budeyvi, Gazze ve sınır bölgesindeki çatışmalarda, masum sivillerin korunması için İsrail güçleri ve Filistinliler arasındaki gerilimin bir an evvel düşürülmesi çağrısı yaptı.

Açıklamasında "Saldırıların sonuçlarından İsrail sorumludur" ifadelerini kullanan Budeyvi, İsrail'in Filistin halkına ve kutsal mekanlara yönelik devam eden saldırılarından doğan sonuçların sorumluluğunun tamamen Tel Aviv yönetimine ait olduğunu kaydetti.

Katar: Gazze'de yaşanan gerginliğin sorumlusu yalnızca İsrail
Katar: Gazze'de yaşanan gerginliğin sorumlusu yalnızca İsrail

Budeyvi, İsrail'in devam eden saldırılarının uluslararası sözleşme ve yasaların açık bir ihlali olduğunu belirterek, saldırıların Filistin sorununun çözümüne yönelik barış süreci çabalarına engel olduğuna işaret etti.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, uluslararası topluma, işgal altındaki Filistin topraklarında arzu edilen barış ve istikrarın sağlanması için Filistin halkına, 1967 topraklarında başkenti Kudüs olmak üzere, kendi devletlerini kurma yönünde meşru haklar kazandırma çabalarını hızla yeniden canlandırmaya destek verme çağrısında bulundu.

Hamas'tan İsrail'e 'Aksa Tufanı' operasyonu
Hamas'tan İsrail'e 'Aksa Tufanı' operasyonu

"Aksa Tufanı" operasyonu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

ETİKETLER
Hamas İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İsrail-Lübnan sınırında gerginlik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:37
Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği
19:19
İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları
19:21
Uluslararası Kızılhaç Komitesinden Filistinli ve İsrailli sivillerin korunması çağrısı
19:10
İran'dan Hamas'a destek
19:07
Gaziantep Şehir Hastanesi pazartesi hasta kabulüne başlayacak
19:00
İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler 2 Filistinliyi yaraladı
Teos Antik Kenti satrançta usta-öğrenci buluşmasına ev sahipliği yaptı
Teos Antik Kenti satrançta usta-öğrenci buluşmasına ev sahipliği yaptı
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları
İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ