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Dünya
AA 07.10.2023 17:47

Katar: Gazze'de yaşanan gerginliğin sorumlusu yalnızca İsrail

Katar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylardan İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti. Açıklamada uluslararası topluma, olayların Gazze'deki Filistinli sivillere karşı yeni bir orantısız savaşı ateşlemek için bahane olarak kullanılmasının önlenmesi için çağrıda bulunuldu.

Katar: Gazze'de yaşanan gerginliğin sorumlusu yalnızca İsrail

Katar Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki gelişmelerle ilgili endişesini ifade ederek, tüm taraflara gerginliği sona erdirme, sükûneti sağlama ve azami şekilde itidalli olma çağrısında bulundu.

İsrail'de okullar kapatıldı
İsrail'de okullar kapatıldı

Açıklamada, "Sonuncusu, Mescid-i Aksa'ya polis himayesinde düzenlenen baskınlar olmak üzere Filistin halkının haklarını ihlal etmeye devam etmesi sebebiyle halihazırda yaşanan gerginliğin sorumlusu yalnızca İsrail'dir." ifadesine yer verildi.

Kassam, roket saldırılarına ait dron görüntüleri yayınladı
Kassam, roket saldırılarına ait dron görüntüleri yayınladı

"Uluslararası toplum ivedilikle harekete geçmeli"

Bakanlık, "İsrail'in, uluslararası hukuka yönelik bariz ihlallerini durdurmaya, Filistin halkının tarihi hakları ile uluslararası meşruiyet kararlarına saygı göstermeye zorlanması ve bu olayların Gazze'deki Filistinli sivillere karşı yeni bir orantısız savaşı ateşlemek için bahane olarak kullanılmasının önlenmesi için uluslararası toplumun ivedilikle harekete geçmesi gerektiğini" vurguladı.

Hizbullah'tan Hamas'a destek açıklaması
Hizbullah'tan Hamas'a destek açıklaması

Açıklamada ayrıca Katar'ın "Filistin meselesinin haklılığı, kardeş Filistin halkının meşru hakları ile 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması konusundaki kararlı tutumu" yinelendi.

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