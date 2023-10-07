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Dünya
AA 07.10.2023 17:37

İsrail: Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda, İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldi, yaralıların sayısı ise 1000'i geçti.

İsrail: Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 100'e yükseldi
[Fotograf: Reuters]

İsrail ordu radyosu, Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 100 İsraillinin öldüğünü duyurdu. Ülke genelinde yaralı sayısının 1000'i geçtiği ifade edildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, sabah İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

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Bunun üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 40 İsraillinin öldüğünü, 70'ten fazla kişinin ağır yaralandığını duyurmuştu.

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