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Dünya
TRT HABER, Haaretz 07.10.2023 17:23

İsrail medyası: Saldırı trajik bir şekilde çok başarılı oldu

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'da, "Hamas'ın zaferi büyük ölçekte İsrail'in başarısızlığıdır" isimli makale yazıldı. Saldırının 'trajik' bir şekilde çok başarılı olduğu vurgulandı.

İsrail medyası: Saldırı trajik bir şekilde çok başarılı oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakın bölgeleri, sabah erken saatlerde roket atışları nedeniyle çalan sirenlerle uyandı.

Hamas'ın askeri kanadı, İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' adını verdikleri bir operasyon başlattı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'da, "Hamas'ın zaferi büyük ölçekte İsrail'in başarısızlığıdır" isimli makale yazıldı.

Makalede, İsrail Devleti'nin Hamas'ın saldırısıyla şok yaşadığını ve sınırdaki operasyonel savunma doktrinini yerle bir eden etkili, ani bir saldırı olduğuna değinildi.

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İsrail ordusu askere ihtiyaç duyuyor

İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail Polisi'nin, yedek asker alımından belirtilen yazıda, ordunun asker ihtiyacı vurgulandı.

"Bazı topluluklarda ve askeri üslerde korkunç katliamlar yaşandı" denilen yazıda, Güney'den Kudüs'e ve Tel Aviv bölgesine kadar İsrail'e binlerce roket ve füze ateşlenmesinin, İsrail'i oyalamak için olduğuna değinildi.

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Hamas'ın askeri çabalarının Gazze sınırındaki İsrail toplulukları üzerinde yoğunlaşmasıyla başarılı olduğuna değinilen makalede, "Trajik bir şekilde çok başarılı oldu" sözlerine yer verildi.

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