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Dünya
AA 07.10.2023 11:35

Netanyahu: Savaştayız ve kazanacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridinden başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısıyla ilgili, "Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş" dedi.

Netanyahu: Savaştayız ve kazanacağız
[Fotograf: AFP]

Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısı üzerine, videolu bir ulusa sesleniş konuşması yayınladı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne saldırı başlattı
İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne saldırı başlattı

İsrail vatandaşlarını uyaran Netanyahu, "İsrail vatandaşları savaştayız. Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş. Hamas sabah saatlerinden itibaren İsrail vatandaşlarına karşı kanlı bir sürpriz saldırı başlattı. Sabah saatlerinden itibaren bunun içindeyiz" ifadelerini kullandı.

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e giriş çıkışları kapattı
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e giriş çıkışları kapattı

Netanyahu, güvenlik birimleriyle yaptığı toplantının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde Filistinli silahlı grupların sızdığı İsrail yerleşim yerlerinin "temizlenmesi" talimatı verdiğini ve son saatlere kadar "operasyonun" sürdüğünü belirtti.

Kudüs’te siren sesleri yükseliyor
Kudüs’te siren sesleri yükseliyor

İsrail Başbakanı, geniş kapsamlı biçimde, yedek askerlerin göreve çağırılması ve "düşmana karşı eşi görülmemiş bir güçle savaşma" talimatı verdiğini kaydetti.

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