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Dünya
AA 07.10.2023 10:56

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne saldırı başlattı

İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne saldırı başlattı

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