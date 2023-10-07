Gazze'den düzenlenen saldırılarda İsrail'de ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'de 5 kişi hayatını kaybetti.
Haaretz gazetesi de İsrail genelinde roket saldırısı sonucu yaralananların sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi.
Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve nerede olduklarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, sabah saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırılarda bir İsraillinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurmuştu.