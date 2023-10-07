Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.10.2023 10:26

Gazze'den düzenlenen saldırılarda İsrail'de ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda İsrail'de ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'de 5 kişi hayatını kaybetti.

Haaretz gazetesi de İsrail genelinde roket saldırısı sonucu yaralananların sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve nerede olduklarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, sabah saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırılarda bir İsraillinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
İsrail Savuna Bakanı: Hamas büyük bir hata yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
11:02
Gazze Şeridi sınırındaki çatışmalarda 4 Filistinli öldü, 5'i yaralandı
10:57
İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne saldırı başlattı
10:55
Hamas: Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ve çevresindeki askeri noktayı ele geçirdik
10:58
Kayıt dışı ekonomiye karşı Dijital Vergi Dairesi devreye alınacak
10:45
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi
İsrail güçleriyle çatışan Filistinli gruplar Gazze'de karşılandı
İsrail güçleriyle çatışan Filistinli gruplar Gazze'de karşılandı
FOTO FOKUS
Gazze'de İsrail askeri aracının ele geçirildiği iddia edildi
Gazze'de İsrail askeri aracının ele geçirildiği iddia edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ