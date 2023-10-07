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Dünya
AA 07.10.2023 10:05

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrail zor bir zamandan geçiyor

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrail zor bir zamandan geçiyor
[Fotograf: Reuters]

Herzog, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

 "İsrail zor bir zamandan geçiyor" ifadesini kullanan Herzog, İsraillilere ordu güçlerinin talimatlarını dinleme, karşılıklı güven ve sükunet gösterme çağrısında bulundu.

İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti
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İsrail Dışişleri Bakanlığı da X sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hamas'ın sızma operasyonuyla bir saldırı altında oldukları ve kendilerini korumak için her şeyi yapacakları" ifade edildi.

İsrail Başbakanlığı da yerel saatle 13.00'te Tel Aviv'de güvenlik kabinesinin toplanacağını duyurdu.

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