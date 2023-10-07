İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kerame Sınır Kapısını da kapattı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Filistin hükümetine bağlı Sınır ve Sınır Kapıları Heyeti Başkanı Nazmi Mihne'nin açıklamasına yer verdi.

Mihne, İsrail'in Kerame Sınır Kapısı'ndan çift yönlü geçişleri bir sonraki duyuruya kadar kapattığını aktardı.

Haberde, İsrail güçlerinin Kudüs çevresindeki Kalandiya, Şufat Mülteci Kampı, Beyt Iksa, Ez-Zuayyam sınır noktalarını da kapattığı belirtildi.

WAFA'nın gün içerisindeki haberinde İsrail'in, Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e tüm kontrollü geçiş noktalarını kapattığı duyurulmuştu.

Kudüs'e giriş çıkışların tümüyle engellendiği, vatandaşların geçiş noktalarında bekletildiği ve kente giriş yollarında trafik yoğunluğunun olduğu ifade edilmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattıklarını ve ilk aşamada 5 bin roket ve havan fırlattıklarını açıklamıştı.

İsrail ordusu da sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını bildirmişti.

İsrail medyası, Gazze'den düzenlenen roket saldırıları sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'ü aşkın kişinin yaralandığını aktarmıştı.