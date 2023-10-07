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Dünya
AA 07.10.2023 10:58

Gazze Şeridi sınırındaki çatışmalarda 4 Filistinli öldü, 5'i yaralandı

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınır bölgesinde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi sınırındaki çatışmalarda 4 Filistinli öldü, 5'i yaralandı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde İsrail ordusu ile Filistinliler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinden biri olan Gazze kentinin doğusunda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde de 2 gencin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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Yaralıların Deyr el-Beleh kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattıklarını ve ilk aşamada 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurmuştu.

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İsrail ordusu da sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

İsrail medyası, Gazze'den düzenlenen roket saldırıları sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'ü aşkın kişinin yaralandığını aktarmıştı.

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