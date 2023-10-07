İsrail'de okullar kapatıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakın bölgeleri, sabah erken saatlerde roket atışları nedeniyle çalan sirenlerle uyandı.

Hamas'ın askeri kanadı, İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' adını verdikleri bir operasyon başlattı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı.

İsrail Eğitim Bakanlığı'ndan ,"Aksa Tufanı" saldırısının ardından ülke çapında okulların ve anaokullarının kapatılacağını duyurdu.

Daha önce İsrail Savunma Kuvvetleri İç Cephe Komutanlığı, okulların ülkenin merkezi ve güneyinde kapatılacağını açıklamıştı ancak devam eden saldırılar nedeniyle okulların tüm ülkede kapatılma kararı alındı.

Netanyahu: Savaşın içindeyiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Öncelikli hedefimiz topraklarımıza giren düşman unsurları temizlemek, saldırıya uğrayan yerleşim yerlerinde güvenlik ve huzuru tesis etmek" dedi.

Toplantının başında, İsrail'in sabahtan itibaren "savaşta olduğunu" ifade eden Netanyahu, şöyle devam etti:

"Öncelikli hedefimiz topraklarımıza giren düşman unsurları temizlemek, saldırıya uğrayan yerleşim yerlerinde güvenlik ve huzuru tesis etmek. İkinci olarak Gazze Şeridi içinde düşmana feci bir bedel ödetmek. Üçüncü amacımız diğer cepheleri güçlendirmek. Böylece kimse bir hata içinde bu savaşa katılmasın."

İsrail vatandaşlarından birlik olmalarını isteyen Netanyahu, "Bir savaşın içindeyiz. Savaşta ortak akılla hareket etmek gerekir. Tüm İsrail vatandaşlarını en yüksek hedefimiz savaşta zafer için birleşmeye çağırıyorum" dedi.

İsrail'de 100 kişi öldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği saldırılarda yaşanan kayıplara ilişkin açıklama geldi.

İsrail ordu radyosu, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda İsrail'de ölenlerin sayısının 100'e yükseldiğini duyurdu.

Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde tedavi altına alınan yaralıların sayısı yerel basında yüzlerle ifade ediliyor. Yerel basın, can kayıplarının daha da artabileceğini aktarıyor.

Gazze Sınırı'na yakın bazı bölgelerde çatışmalar sürüyor

Tel Aviv basınında yer alan haberlere göre, Gazze Sınırı'nın İsrail tarafından bazı noktalarda Filistinli gruplar ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Sabahki kadar olmasa da Gazze Sınırı'na yakın bölgelere yönelik roket atışlarının devam ettiği ve zaman zaman sirenlerin çaldığı bildiriliyor.