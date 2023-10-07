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Dünya
AA 07.10.2023 17:03

Hizbullah'tan Hamas'a destek açıklaması

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırıyı desteklediklerini duyurdu. Açıklamada, İsrail hükümetinin Filistin direnişinin sahada öğrettiklerinden ders çıkarması gerektiği kaydedildi.

Hizbullah'tan Hamas'a destek açıklaması

Hizbullah'ın yazılı açıklaması, örgüte yakınlığıyla bilinen Al Mayaden televizyonunun internet sitesinde paylaşıldı.

Hamas'ın Gazze Şeridi üzerinden İsrail'e başlattığı saldırı dolayısıyla Filistin direniş gruplarının tebrik edildiği açıklamada, Hamas'ın operasyonunun "İsrail'in devam eden suçlarına ve kutsallara yönelik ihlallerine kararlı bir yanıt" olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişi öldü
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişi öldü

Hizbullah, "Arap, İslam ülkeleri ve dünyanın tüm özgür halklarına, Filistin halkı ve onun direniş hareketine destek vermeleri" çağrısında bulundu.

Açıklamada, Hizbullah'ın Filistin sahasındaki gelişmeleri yakından takip ettiği ve Filistinli taraflarla sürekli temas halinde olunduğu aktarıldı.

İsrail hükümetinin Filistin direnişinin sahada öğrettiklerinden ders çıkarması gerektiği kaydedilen açıklamada, bunun özellikle İsrail ile normalleşme arayışındaki tüm uluslararası toplum ve İslam dünyasına da bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edildi.

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Hamas'ın askeri kanadı Aksa Tufanı saldırısını duyurmuştu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, bu sabaha karşı İsrail'e yönelik başlattıkları saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuşmuştu.

İsrail 2000'li yılların başından itibaren Gazze'yi hedef alıyor
İsrail 2000'li yılların başından itibaren Gazze'yi hedef alıyor

Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." demişti.

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtmişti.

İsrail, Gazze saldırıları sonrası savaş durumu ilan etti
İsrail, Gazze saldırıları sonrası savaş durumu ilan etti

İsrail ordusu karşı saldırı başlattığını duyurmuştu

İsrail ordusu, onlarca savaş uçağıyla Gazze'ye hava saldırısı başlattığını duyurmuştu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzalamıştı. Gallant, Gazze Şeridi çevresindeki 80 kilometre yarıçapındaki alanı askeri bölge ilan etmişti.

Gazze Sağlık Bakanlığı: 198 kişi öldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında 198 kişinin öldüğünü, 1610 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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