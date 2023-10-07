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Dünya
AA 07.10.2023 17:56

Hamas: Elimizde İsrail'deki tüm esirlerimizin serbest kalmasını sağlayacak esirler var

Hamas, aralarında üst düzey subayların da olduğu çok sayıda İsraillinin esir alındığını, ellerinde İsrail'deki tüm esirlerin serbest kalmasını sağlayacak esirler olduğunu duyurdu.

Hamas: Elimizde İsrail'deki tüm esirlerimizin serbest kalmasını sağlayacak esirler var

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Al Jazeera televizyonuna açıklama yaptı.

el-Aruri, "Elimizde İsrail'deki tüm esirlerimizin serbest kalmasını sağlayacak esirler var." dedi.

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Çok sayıda İsraillinin esir alındığını ve aralarında üst düzey subayların olduğunu ifade eden Aruri, "savaşa girdiklerini ve çok şehit verdiklerini, zafer için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

"Gazze'ye ablukanın sürmesini kabul etmeyeceğiz"

Aruri, "Kassam Tugayları, kutsalların çiğnenmesini kabul etmeyecek. Filistinlilerin tutuklanmasını, yerleşim birimleri inşasını ve Gazze'ye ablukanın sürmesini kabul etmeyeceğiz. Halkımızın onuru ve özgürlüğü için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Hizbullah'tan Hamas'a destek açıklaması
Hizbullah'tan Hamas'a destek açıklaması

Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlediğinde yaptıkları uyarıların dinlemediğini kaydeden Aruri, "İsrail'in şu an caydırıcılık denklemini yeniden oluşturmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacağını" söyledi.

İsrail medyası: Saldırı trajik bir şekilde çok başarılı oldu
İsrail medyası: Saldırı trajik bir şekilde çok başarılı oldu

"Her senaryoya hazırız"

Aruri, "Şiddetli saldırılara maruz kalabiliriz. Bazı kayıplara katlanacağız. Her senaryoya hazırız." ifadesini kullandı.

İsrail: Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 100'e yükseldi
İsrail: Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

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