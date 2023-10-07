Hamas: Elimizde İsrail'deki tüm esirlerimizin serbest kalmasını sağlayacak esirler var

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Al Jazeera televizyonuna açıklama yaptı.

el-Aruri, "Elimizde İsrail'deki tüm esirlerimizin serbest kalmasını sağlayacak esirler var." dedi.

Çok sayıda İsraillinin esir alındığını ve aralarında üst düzey subayların olduğunu ifade eden Aruri, "savaşa girdiklerini ve çok şehit verdiklerini, zafer için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

"Gazze'ye ablukanın sürmesini kabul etmeyeceğiz"

Aruri, "Kassam Tugayları, kutsalların çiğnenmesini kabul etmeyecek. Filistinlilerin tutuklanmasını, yerleşim birimleri inşasını ve Gazze'ye ablukanın sürmesini kabul etmeyeceğiz. Halkımızın onuru ve özgürlüğü için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlediğinde yaptıkları uyarıların dinlemediğini kaydeden Aruri, "İsrail'in şu an caydırıcılık denklemini yeniden oluşturmaya çalıştığını ancak bunu başaramayacağını" söyledi.

"Her senaryoya hazırız"

Aruri, "Şiddetli saldırılara maruz kalabiliriz. Bazı kayıplara katlanacağız. Her senaryoya hazırız." ifadesini kullandı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.