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Dünya
AA 07.10.2023 19:41

İsrail'de ana muhalefetten Netanyahu'ya 'olağanüstü hal hükümeti kurma' çağrısı

İsrail'de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, ülkenin gireceği "zor, uzun süreli ve karmaşık askeri harekatı" göz önüne alarak Başbakan Binyamin Netanyahu ile olağanüstü hal hükümeti kurmaya hazır olduğunu belirtti.

İsrail'de ana muhalefetten Netanyahu'ya 'olağanüstü hal hükümeti kurma' çağrısı
[İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu | Fotoğraf: Reuters]

İsrail'de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, İsrail basınına verdiği demeçte, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen "Aksa Tufanı" isimli geniş kapsamlı saldırıyı değerlendirdi.

Hükümetin "aşırıcı ve işlevsiz kompozisyonunu göz önüne alarak savaş yürütmenin imkansız olduğunu Başbakan Netanyahu'nun bildiğini" ifade eden Lapid, İsrail'in profesyonel, tecrübeli ve sorumlu bir siyasi zümre tarafından yönetilmesi gerektiğini, Netanyahu ile olağanüstü hal hükümeti kurmaya hazır olduğunu belirtti.

Netanyahu: Savaştayız ve kazanacağız
Netanyahu: Savaştayız ve kazanacağız

Lapid, olağanüstü hal çerçevesinde görüş ayrılıklarını kenara bırakacağını, ülkenin gireceği "zor, uzun süreli ve karmaşık askeri harekatı" dikkate alarak "profesyonel, sınırlı bir olağanüstü hal hükümeti kurabileceklerini" dile getirdi.

Kassam, roket saldırılarına ait dron görüntüleri yayınladı
Kassam, roket saldırılarına ait dron görüntüleri yayınladı

Muhalefet liderlerinden eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın da söz konusu hükümete katılabileceğini söyleyen Lapid, olağanüstü hal koalisyonunun "düşmana İsrail vatandaşlarının çoğunun ordunun ve güvenlik otoritelerinin arkasında durdurduğunu ve uluslararası arenada İsrail halkının tehdit karşısında birleştiğini göstereceğini" savundu.

"Aksa Tufanı" operasyonu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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