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Dünya
AA 07.10.2023 20:17

Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen saldırılarda 300 kişi öldü

Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 300'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen saldırılarda 300 kişi öldü
[Fotograf: AFP]

Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 300'e yükseldiği açıklandı.

Saldırıda 1100 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

"Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatıldığı duyurulmuştu

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını belirtmişti.

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