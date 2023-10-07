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Dünya
AA 07.10.2023 20:30

Irak: Her zaman Filistinlilerin yanındayız

Irak hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı ve Irak'ın her zaman Filistinlilerin yanında olduğunu açıkladı.

Irak: Her zaman Filistinlilerin yanındayız
[Fotograf: AA]

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi, Irak hükümetinin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu ve davasına destek verdiğini ifade ederek, zulüm ve haksızlığın hiçbir zaman sonuç getirmeyeceğini vurguladı.

Iraklı Sözcü, Filistinli gruplarca İsrail'e düzenlenen saldırıya dair "Filistinlilerin bu sabah başlattıkları operasyonlar yıllardır uğradıkları haksızlığın bir sonucudur." dedi.

Arap Birliğinden Gazze’ye yönelik saldırıların “derhal durdurulması” çağrısı
Arap Birliğinden Gazze’ye yönelik saldırıların “derhal durdurulması” çağrısı

Dünya kamuoyunu Filistin halkına yapılan haksızlığı durdurmaya ve Filistinlilerin haklarının geri alınması için müdahaleye davet eden Avadi, Filistin topraklarındaki gerilimin tırmandırılması ve devam etmesinin bölgeye olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulundu.

Arap Birliği'ne olağanüstü toplantı çağrısı

Avadi, ayrıca Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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