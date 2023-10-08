Açık 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.10.2023 00:24

İsrail askerleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 6'ya çıktı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah, Eriha, Kalkilya ve El Halil kentlerinde 6 Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında 13 yaşındaki Ahmed Abdunnasır er-Rabi ve 18 yaşındaki Basim Hamis'in olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişi hayatını kaybetti

Filistin Kızılayı ise ekiplerinin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaralanan 92 kişiye müdahale ettiğini açıkladı.

İsrail ordusunun Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı kaydedildi.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir camiyi vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:47
Yunanistan'a gitmek isteyen 43 düzensiz göçmen yakalandı
01:45
Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı mesajı
01:51
Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen saldırılarda 1590 kişi yaralandı
01:34
Tunus: Filistin halkı işgal altındaki topraklarını geri alma hakkına sahiptir
01:27
Filistin'den Arap Birliği'ne acil toplanma çağrısı
01:36
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Teos Antik Kenti satrançta usta-öğrenci buluşmasına ev sahipliği yaptı
Teos Antik Kenti satrançta usta-öğrenci buluşmasına ev sahipliği yaptı
FOTO FOKUS
Hamas’tan İsrail'e Karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu
Hamas’tan İsrail'e Karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ