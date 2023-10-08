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Dünya
AA 08.10.2023 00:01

Fas İsrail'e uçuşları askıya aldı

Fas, bölgede yaşanan gerilim nedeniyle bu hafta İsrail'e uçuşları askıya aldığını duyurdu.

Fas İsrail'e uçuşları askıya aldı
[Fotograf: AA]

Fas Kraliyet Hava Yolları, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıların ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, bölgede yaşanan olaylar nedeniyle bu hafta İsrail'e uçuşların 13 Ekim'e kadar iptal edildiği kaydedildi.

Kararın, bu akşam planlanan Kazablanka-Tel Aviv uçuşunu ve yarınki seferleri de kapsadığı belirtildi.

Hamas’tan 'Aksa Tufanı' operasyonu: İsrail savaş durumu ilan etti
Hamas’tan 'Aksa Tufanı' operasyonu: İsrail savaş durumu ilan etti

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail Gazze'ye havadan saldırdı
İsrail Gazze'ye havadan saldırdı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını belirtmişti.

İsrail basını ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini duyurmuştu.

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